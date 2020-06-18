18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da sağanak heyelana neden oldu, trafik ulaşıma kapandı

Erzincan’da sağanak heyelana neden oldu, trafik ulaşıma kapandı

’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklı devam eden sağanak yağış Koçyatağı köyü yolu ve Sakaltutan mevkiinde heyelana neden oldu. istikametinin iki şeridi ulaşıma kapandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
ÇARESİZ KALDILAR! BİR ANDA OLDU

Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları, istikametinin iki şeridini ulaşıma kapattı. Bölge Trafik Şubesi ekipleri, riskinin sürmesi üzerine, can güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu bir süreliğine araç geçişlerine kapattı.

ÇALIŞMA YAPILDI TRAFİK AÇILDI

Heyelan nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları ekipleri ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı. Kapanan yollar çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ORTA KUVVETTE ESECEK

Öte yandan, 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgede hava parçalı bulutlu öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu'da rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA