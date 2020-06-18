Erzincan’da sağanak heyelana neden oldu, trafik ulaşıma kapandı
Erzincan’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklı devam eden sağanak yağış Koçyatağı köyü yolu ve Sakaltutan mevkiinde heyelana neden oldu. Sivas istikametinin iki şeridi ulaşıma kapandı.
Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları, Sivas istikametinin iki şeridini ulaşıma kapattı. Erzincan Bölge Trafik Şubesi ekipleri, heyelan riskinin sürmesi üzerine, can güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu bir süreliğine araç geçişlerine kapattı.
ÇALIŞMA YAPILDI TRAFİK AÇILDI
Heyelan nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları ekipleri ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı. Kapanan yollar çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
ORTA KUVVETTE ESECEK
Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgede hava parçalı bulutlu öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu'da rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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