Elazığ’da Merve’nin canını alıp intihara kalkışan baba 6 ay önce mezar kazmış!
Elazığ'da dün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede 20 yaşındaki Merve'yi öldüren ardından kendini başından vurarak ağır yaralayan babanın, 6 ay önce köyünde mezar kazdığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi.
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