18 Haziran 2020, Perşembe
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Elazığ’da Merve’nin canını alıp intihara kalkışan baba 6 ay önce mezar kazmış!

'da dün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede 20 yaşındaki 'yi öldüren ardından kendini başından vurarak ağır yaralayan babanın, 6 ay önce köyünde mezar kazdığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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6 AY ÖNCE MEZAR KAZMIŞ!

Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için 'dan 'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki , yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi.

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