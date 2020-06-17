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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?