Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle
Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izleme ekranı...
Kuruluş Osman 26. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 26. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
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