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Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

26. bölüm ! yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, 'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izleme ekranı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

26. yeni bölüm tek parça ! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 26. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 26. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak 'na yapılan baskını engelleyen , büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek 'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, 'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden , nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

ATV CANLI YAYIN

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı 'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?

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