Konya’da vahşet! Kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde saat 14.30 sıralarında 19 yaşındaki Haydar G. husumetli olduğu 47 yaşındaki halası Döndü Gülağacı'nı kendisini eve almadığı gerekçesiyle camdan baktığı sırada tüfekle ateş açarak başından vurdu.
İddiaya göre Haydar G. daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. Ancak hala, yeğenini eve almadı.
TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Haydar G., evin penceresinden dışarı bakan halasına yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis, kaçan Haydar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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