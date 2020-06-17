17 Haziran 2020, Çarşamba
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Konya’da vahşet! Kendisini eve almayan halasını başından vurdu

Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde saat 14.30 sıralarında 19 yaşındaki Haydar G. husumetli olduğu 47 yaşındaki halası 'nı kendisini eve almadığı gerekçesiyle camdan baktığı sırada tüfekle ateş açarak başından vurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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VAHŞET! HAYATA SON BAKIŞ

İddiaya göre Haydar G. daha önceden aralarında husumet bulunan halası 'nın evine gitti. Ancak hala, yeğenini eve almadı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Haydar G., evin penceresinden dışarı bakan halasına yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis, kaçan Haydar G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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