Manisa’da 109 adreste antikor testine başlandı
Alaşehir ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı bağışıklığı tespit etmek için 109 adreste, antikor testi yapılmaya başlandı. Test uygulanan kişilerin aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumunun ayrı ayrı raporlanacağı belirtildi.
Koronavirüsle mücadele için 81 ilde başlatılan 'Toplum Tarama Çalışması' kapsamında, Manisa Alaşehir'de antikor testlerinin yapılmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere onay alarak, 'PCR' diye adlandırılan Covid-19 testi yapıp, kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor.
TESTLER BAŞLADI
Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor. Alaşehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda TÜİK tarafından rastgele belirlenen 109 adreste antikor testlerine başladı.
TÜM TESPİTLER YAPILACAK
İlçe Sağlık Müdürü Gülistan Güngör, pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "Alaşehir genelinde rastgele belirlenen 109 adreste bağışıklığı ölçeceğiz. Test örneği alınan vatandaşlarımızı hasta veya şüpheli olarak değerlendirmiyoruz, tamamen tesadüf olarak belirleniyor. Vatandaşlarımız kesinlikle ön yargılı olmasınlar. Yapılan her çalışma vatandaşlarımızın yararına olacak çalışmalardır. Antikor testleri ile aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediğinin tespiti ve bağışıklık durumlarının belirlenmesini amaçlıyoruz. Çalışmalar sonunda, sonuçlar e-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyuruluyor. Antikor çalışmamızla semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek" dedi.
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