Adana'da, TIR'da yapılan aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu
Polis uygulama noktasında durdurulan TIR'da 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ
Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında şüphe üzerine TIR'ın sürücüsünü durdurdu. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile arama yapılan TIR'da; paketlenmiş 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Muhittin Ş. ile Ahmet T. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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