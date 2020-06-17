17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da, TIR'da yapılan aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu

Adana'da, TIR'da yapılan aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu

uygulama noktasında durdurulan 'da 50 bin 300  , 11,25 gram toz ve 0,92 gram bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
BÖYLE BULUNDU! TAM 50 BİN ADET

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ya yüksek miktarda madde geleceği bilgisine ulaştı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında şüphe üzerine 'ın sürücüsünü durdurdu. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile yapılan TIR'da; paketlenmiş 50 bin 300 uyuşturucu , 11,25 gram toz ve 0,92 gram ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Muhittin Ş. ile Ahmet T. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA