17 Haziran 2020, Çarşamba
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Elazığ'da baba görüşmek istemeyen kızını öldürüp intihara kalkıştı

’da Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında 63 yaşındaki Mikail K. isimli şahıs, kendisiyle görüşmek istemediği 20 yaşındaki kızı Merve K.'yi tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K. hastanede tedaviye alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BABA DEHŞETİ! HİÇ ACIMADAN KIYDI

Babasından boşanan annesiyle 'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin 'daki evine geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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