Elazığ'da baba görüşmek istemeyen kızını öldürüp intihara kalkıştı
Elazığ’da Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında 63 yaşındaki Mikail K. isimli şahıs, kendisiyle görüşmek istemediği 20 yaşındaki kızı Merve K.'yi tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K. hastanede tedaviye alındı.
Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve K., gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail K., iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve K., babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail K., tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu.
HAYATA VEDA ETTİ
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail K. ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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