16 Haziran 2020, Salı
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Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı

İzmit’te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrenci, rahatsızlanınca başka salona alındı. Yapılan testinin pozitif çıkmasının ardından sınava giren 15 öğrenci ile öğretmen, evlerinde izolasyona alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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SINAVDA RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrenci, sınav sırasında rahatsızlandı. Başını sıranın üstüne koyan öğrenci, öğretmenler tarafından boş bir salona alındı. Burada sınavına devam eden öğrencinin ateşi olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin yapılan testi pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmene ulaştı.

Ailelerden, çocuklarını evlerinde 14 gün boyunca izolasyona almaları istendi. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, sınav sırasında bir öğrencinin rahatsızlandıktan sonra boş bir sınıfa alındığını, testi pozitif çıkması üzerine 1 gözetmen ve öğrencilerin izolasyona alındığını belirtti.

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