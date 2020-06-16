Adana’da intihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttular
Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı şahıs karısının oğlunu alıp evi terk etmesinin ardından eşinin eve dönmesi için 10 katlı apartmana çıkıp intihara kalkıştı. Olayı izleyen vatandaşlar ise koronavirüs tehdidini yok sayarak sosyal mesafe kuralını unutup olayı izlediler.
Edinilen bilgiye göre, olay meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı İsmail A., Leyla A. ile evlendi. Bu evlilikten bir de erkek çocukları oldu. Ancak İsmail A. uyuşturucu bağımlısı olduğu için Leyla A. bir süre sonra oğlunu da alarak evden kaçıp sığınma evine gitti. Bu durumu öğrenen İsmail A. sığınma evine giderek eşini ve oğlunu almak istedi. Ancak genç kadın, İsmail A. uyuşturucu bağımlısı olduğu için onunla gitmek istemedi.
APARTMANIN ÇATISINA ÇIKTI
Bunun üzerine İsmail A. sığınma evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın çatısına çıkarak kendini aşağı sarkıtıp eşi ve oğlunun gelmemesi halinde kendini öldüreceğini söyledi. Bu durumu gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ekipler olay yerine geldi. Polis dama çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs eşi ve oğlunun gelmesini istedi. Onların gelmemesi halinde kendini aşağı atacağını söyledi.
MASKE YOK, SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Polis şahsı ikna etmeye çalışırken olayı izlemek isteyen meraklı vatandaşlar da apartman altında toplanmaya başladı. İsmail A.'yı görmek isteyen vatandaşların çoğunda maske olmadığı gözlenirken, hepsi de sosyal mesafeyi gözetmedi. Vatandaşlar uzun süre maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak intihar girişiminde bulunan İsmail A.'yı izlemeye devam etti. Kimi de bu durumu cep telefonu ile görüntüleyip canlı yayın yaptı. Polis cep telefonu ile çekim yapan bazı vatandaşları uyardı.
İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
Polis yaklaşık bir saatlik bir çabanın ardından şahsı ikna edip intihardan vazgeçirdi. Daha sonra apartmandan indirilen İsmail A. uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşinin kendisini terk ettiğini ancak uyuşturucuyu bıraktığını, eşinin kendisine dönmesini istediğini, bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. İsmail A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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