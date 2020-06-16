Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı | 16 Haziran 2020 hava durumu
16 Haziran 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 16 Haziran 2020 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinde Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
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