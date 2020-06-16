16 Haziran 2020, Salı
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Koronavirüs ile gündeme geldi! "Bağışıklık pasaportu" çıkacak mı?

ile gündeme gelen "" için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bazı ülkeler iyileşen veya bağışıklık kazandığını gösteren insanlara "dijital bağışıklık pasaportu" veya "risksiz sertifikası" vererek ekonomik ve sosyal hayata hızlıca dönmeyi amaçlıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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BAĞIŞIKLIK PASAPORTU ÇIKACAK MI?
Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam etmesi ve toplumsal aşılamanın uzun zaman alacak olması nedeniyle "bağışıklık" bir çıkış yolu olarak görülürken, bazı ülkeler iyileşen veya bağışıklık kazandığını gösteren insanlara "dijital " veya "risksiz sertifikası" vererek ekonomik ve sosyal hayata hızlıca dönmeyi amaçlıyor.

"AKSİ HALDE BU TÜR TEDBİRLER..."

Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi İlker Köse, bağışıklık pasaportu ile ilgili, "Bu tür önlemlerin alınmasının zarureti; hastalığın hayati riski, yaygınlık durumu ve bulaşma kolaylığı gibi parametrelerle değerlendirilir. Eğer bu riskler yüksek görülüyorsa bu tür önlemler de alınacaktır. Aksi halde bu tür tedbirler olmadan serbest dolaşıma izin vermek toplumlar için büyük risk teşkil edecektir" dedi.

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