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İzmir’de 9'uncu kattan atlayıp hava yastığına düşen kişi ağır yaralandı

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Giriş: 16.06.2020 16:01
Güncelleme:16.06.2020 16:06
Karabağlar ilçesinde, saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numaradaki apartmanda alkollü olan 55 yaşındaki Mehmet K., intihar etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı. Mehmet K.'nin atlama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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