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Son dakika: İzmir'de korkunç kaza! Yanan otomobilde can verdiler

Son dakika haberine göre 'in Çeşme ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilde yangın çıktı. Araçtaki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 2'si ise ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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FECİ KAZA! YANAN OTOMOBİLDE CAN VERDİLER

, saat 09.00 sıralarında - Çeşme yolunun Zeytinler mevkisinde meydana geldi. Çeşme yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

Kazada ters dönen otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahaleye başlayarak alevleri söndürdü.

Sağlık görevlileri ise araçtaki 4 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin ise ağır yaralandığı belirledi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: İzmir'de korkunç kaza! Yanan otomobilde can verdiler |Video SON DAKİKA: İZMİR'DE KORKUNÇ KAZA! YANAN OTOMOBİLDE CAN VERDİLER |VİDEO

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