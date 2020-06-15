Bingöl'deki son deprem sonrası Şükrü Ersoy 'nerede olacağını biliyoruz' dedi A Haber canlı yayınında uyardı
Son dakika haberi; Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7'lik depremin ardından bölgede 50'den fazla artçı deprem meydana geldi. Son olarak bu sabah saat 09:51'de merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Peki Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş’ta da hissedilen bu depremler ne anlama geliyor? Büyük bir depremin habercisi mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. ‘Nerede deprem olacağını biliyoruz’ diyen Ersoy, riskli bölgeleri tek tek açıkladı ve Bingöl çevresinde yaşayan vatandaşların 1-2 hafta dikkatli olması konusunda uyardı.
Bingöl'de art arda yaşanan depremler ne anlama geliyor? Bunlar büyük depremin habercisi mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"YEDİSU FAYI 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURUR"
5.7 büyüklüğündeki deprem yedisu fayında meydana geldi. Bu fay 6 buçuk büyüklüğünde bile deprem oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Çok sayıda küçük küçük faylar var. Karlıova en karmaşık yerlerden biri... Biz Elazığ depreminden beri aylardır bu bölgedeki hareketliliği konuşuyoruz. Bu bölgede enerjinin tamamen boşalması mümkün değil, yer değiştiriyor. Ne tarafa yöneldiğini anlayabilmek için günlerin geçmesi gerekiyor. Elazığ depreminde 'Sivrice-Pötürge arası rahatladı en az 100 sene deprem olmaz' dedik ama Pötürge'den (Malatya) batıya Sivrice'den doğuya doğru bir gerilim transferi yer değiştirmesi olduğunu söylemiştik. Bu bölge için daha erken.
"1-2 HAFTA RAHAT OLMAYALIM"
Bu büyüklükteki deremde normal şartlar altında yıkım olmaz. Normal şartlarda 6'dan büyük depremler sonrası yıkım yaşanabilir. Betonarme değil zaten yıkılan yerlerin yığma yapılar olduğu görülüyor. Bölgede yeni depremlerin görülme potansiyeli var. 1-2 hafta rahat olmayalım. 'Deprem geçti evimize girelim yaklaşımı' doğru olmaz.
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"
5.6 ve 5.7 büyüklüğündeki depremler normal karşılanması gereken depremler... 6 büyüklüğündeki bir deprem 7 büyüklüğündeki bir depremin 30'da bir enerjisini alıyor. Yani 30 tane 6 büyüklüğünde bir deprem olmalı ki 7 şiddetini hissettirsin. Depremlerin olduğu yedisu fay hattı 7 büyüklüğünde bir deprem oluşturabilir.
"NEREDE DEPREM OLACAK BİLİYORUZ"
Türkiye'deki yer bilimciler nerede deprem olacak, yaklaşık hangi büyüklükte olacak kabaca hangi tarihte biliyoruz biz! Elazığ depremini de bir ay öncesinde söylenmişti. Depremi bilmek farklı bir şey dünyada kimse bilmiyor. Potansiyel olarak biliyor net bir tarih veremiyoruz.
BİNGÖL DEPREMİ İSTANBUL'U TETİKLER Mİ?
Kuzey Anadolu Fay Hattı batıyı etkilemez. Aynı fay hattında olmakla birlikte İstanbul'a gelene kadar ayrı çalışan pek çok fay parçası var. Dolasıyla bunları aşıp İstanbul'u tetiklemesi teorik olarak bile mümkün değil ama İstanbul'un kendi potansiyeli var. Yakın bir zamanda İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini hep söylüyoruz.
RİSKİN ARTTIĞI BÖLGELER
Pötürge'den batıya, Malatya, Maraş, Hatay'a doğru olan kesimlerde depremler oluşturabilir. Deprem oluşturma aralıkları çok uzun ama oluşturduğu takdirde ise 7 büyüklüğünde oluşturabilir. En tehlikeli yer Güney Batı Anadolu Fay Hattı, bizim sınırımızın dışına taşan Kerpe, Rodos ve Giris Adası bölgesi büyük risk altında...
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