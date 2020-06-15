Corona virüs vaka sayısı arttı! O illerimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Adıyaman, Kayseri, Bitlis ve Kütahya'da birçok bina, köy ve mahalle karantina altına alındı.
Türkiye, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte 1 Haziran'da yeni normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte birçok kısıtlama kararı kaldırılırken, son 4 günde vaka sayılarındaki artış ise dikkat çekti. Yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü Adıyaman, Kayseri, Bitlis ve Kütahya'da, birçok bina, mahalle ve köy karantinaya alındı.
4 ilde karantinaya alınan yerleşim yerleri ise şu şekilde:
ADIYAMAN
Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ilçeye bağlı Narsırtı Köyü'nün koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.
Kahta Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan duyuruda, Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını açıkladı.
Kahta Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Koronavirüs (Kovid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına 2020/41 sayılı ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
KAYSERİ
Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı. Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 5 apartman, Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında Melikgazi ilçesinde bulunan Mimsin Mahallesi'nde de bir bina karantina altına alındı. Ekipler tarafından binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
BİTLİS
Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı kararlar alındığı belirtilerek, "İlçeye bağlı Çatakdeğirmen köyünde bir daire, Gayda köyü Ağaçlı mezrasında bir daire, Gayda köyü Durak mezrasında bir daire ile Taşlıpınar Mahallesi'nde beş daire, Bahçelievler Mahallesi'nde dört daire, Kültür Mahallesi'nde üç daire, Yenikent Mahallesi'nde iki daire, Esentepe Mahallesi'nde bir daire, Yeşilova Mahallesi'nde bir daire, Aşağı Karasu Mahallesi'nde bir daire geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.
KÜTAHYA
Kütahya'nın Simav ilçesinde koronavirüs (Kovid -19) pozitif vaka tespit edilmesi sebebiyle, Söğüt köyünde 1 hane, Merkez Yeşilova Mahallesi'nde 1 hane, Hisarardı Mahallesi'nde 1 hane ve Değirmenciler Mahallesi'nde de 1 hane olmak üzere toplam 4 hanede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı
- O ilde 2 apartman ile 6 daire karantinaya alındı
- Tekirdağ'da akılalmaz olay!
- Yıllar önce neler yaşandı?
- O ilde koronavirüs vakalarında korkutan artış
- 2 ton sahte içki ele geçirildi
- Taksim'de uyarılar hiçe sayıldı!
- Kırıkkale'de ele geçirildi! Servet değerinde...
- Bir araç Erzincan'da Karasu Nehrine düştü
- Gençliğim Eyvah 1. bölüm canlı izle
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Haziran korona son durum: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
- Sağlık Bakanlığı hemşire ebe alımı tercih takvimi: İstanbul'da yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı ne zaman?
- ais.osym.gov.tr: YKS giriş yerleri sorgulama! 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Yeni düğünler nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belli oldu mu?
- Son dakika: İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AUZEF final sınavı tarihi ne zaman?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...