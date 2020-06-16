Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darp edenler tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede iki sağlık çalışanını darp edildi. 14 Haziran 2020 yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, İKİSİ TUTUKLANDI

Soruşturma sonrasında dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden G. D. ve B. D. dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden Ç. D. ve A. D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.