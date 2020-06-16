16 Haziran 2020, Salı
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Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darp edenler tutuklandı

'te özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede iki sağlık çalışanı darp edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrasında şüphelilerden G. D. ve B. D. ’nce tutuklanırken, Ç. D. ve A. D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARP EDENLER TUTUKLANDI

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

'te özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede iki sağlık çalışanını darp edildi. 14 Haziran 2020 yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, İKİSİ TUTUKLANDI

Soruşturma sonrasında dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden G. D. ve B. D. dün 'nce tutuklandı. Şüphelilerden Ç. D. ve A. D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.

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