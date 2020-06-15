Bir araç Erzincan'da Karasu Nehrine düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'dan Elazığ'a giden bir araç Erzincan'daki Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü. Araçta bulunan 8 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Kazada 3 kişinin de yaralı olduğu belirtilirken, 1 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Erzincan'da bir aracın Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, kayıp bir kişi aranıyor.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden 4 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Nehirden yaralı kurtarılan 3 kişi ise Kemaliye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı kurtulanların ifadesine göre araçta 8 kişinin olduğunu değerlendiren ekipler, kayıp kişinin bulunması için de arama çalışması başlattı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ekiplerinin kayıp kişiyi nehirde arama çalışması sürüyor.
Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, yaptığı açıklamada, bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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