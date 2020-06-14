İstanbul Beşiktaş’ta nöbet değişimi sırasında askere büyük şok: Önce silahını çaldı! sonra askeri darp etti
İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Darphane Askeri Lojmanları nizamiyesinde nöbet tutan er Hakan S.’nin başına inanılmaz bir olay geldi. Nöbet değişimi sırasında silahını G3 marka uzun namlulu silahını mazgala bırakan asker hayatının şokunu yaşadı. Silahı çalınan asker bir de şüpheli tarafından darp edildi. Asker arkadaşlarınca yakalanan şüpheli tutuklanırken hakkında da dava açıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Darphane Askeri Lojmanları nizamiyesinde nöbet tutan er Hakan S.'nin başına inanılmaz bir olay geldi. Nöbet değişimi sırasında silahını G3 marka uzun namlulu silahını mazgala bırakan asker hayatının şokunu yaşadı. Silahı çalınan asker bir de şüpheli tarafından darp edildi. Asker arkadaşlarınca yakalanan şüpheli tutuklanırken iddianame düzenlendi.
NÖBET DEĞİŞİMİNDE SİLAHI MAZGALA BIRAKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: Geçtiğimiz Mart ayında Beşiktaş'ta bulunan Darphane Askeri Lojmanları nizamiyesinde müşteki Hakan S. er olarak nöbet tutuyordu. Nöbet değişiminin yaşandığı sırada er Hakan S., G3 marka uzun namlulu silahını mazgala bıraktı.
SİLAHIN DİPÇİĞİYLE DARP ETTİ
Bu durumu fırsat bilen şüpheli Burhan B. ise bir anda silahı alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden asker, şüpheliyi kovaladı. Şüpheli geri döndü ve askeri darp etmeye başladı. Elinde bulunan silahın dipçiği ile Hakan S.'ye vurdu. Olay yerinde bulunan görevli askerler E.K. ve C.S. ise olaya hemen müdahale ederek şüpheli Burhan B.'yi etkisiz hale getirerek elinden silahı aldı.
HER ŞEYİ İNKAR ETTİ
Olayın adli mercilere intikal etmesi ardından ifadesi alınan şüpheli, olay yerine açık olan avlu kapısından askerlerle konuşmak için gittiğini, müştekinin kendisine saldırdığını ve müştekinin kendisine zarar vermek için silaha uzandığını, bunu engellemek amacı ile silahı aldığını iddia ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.
Müşteki askerin Adli Tıp Kurumu'na göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı tespit edildi.
AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK
Savcılık, şüpheli Burhan B.'nin 'Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
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