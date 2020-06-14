14 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: MSB 'geçit vermeyeceğiz' diyerek duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, yapmış olduğu açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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MSB 'GEÇİT VERMEYECEĞİZ' DİYEREK DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" denildi.

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