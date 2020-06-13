13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'daki tren kazası sonrası makinistin cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'daki tren kazası sonrası makinistin cansız bedenine ulaşıldı

'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada enkaz altında kalan makinist 'ın cansız bedenine 12 saat sonra ulaşılabildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
TREN FACİASI! 12 SAAT SONRA ACI HABER

'nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi Kemerköprü mevkiinde sabaha doğru 02.10 sularında iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonrası yaşanan feci kazada 1 makinist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 makinistte yaralanmıştı. Kazanın ardından ulaşılamayan diğer makinist (53)'ın ise bulunması için , İtfaiye, UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Malatya'daki tren kazası sonrası makinistin cansız bedenine ulaşıldı MALATYA'DAKİ TREN KAZASI SONRASI MAKİNİSTİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

12 SAAT SONRA İZİ BULUNDU

Arama-kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalarda makinistin cansız bedeninin, kazadan yaklaşık 12 saat sonra izi bulundu. Kazanın ilk olduğu noktada da vagonlardan dökülen demir cevherlerinin altında kaldığı belirlenen makinist Mehmet Ulutaş'ın cansız bedenini, ekipleri n yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkartılabildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ulutaş'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından makinistin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, hastanedeki yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA