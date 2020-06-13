Doktor Yılmaz Cenk Kiper’in hipnozda tecavüz davasında flaş gelişme
Kadın hastalığı sebebiyle gittiği Doktor Yılmaz Cenk Kiper’in muayenehanesinde, 3. seansta hipnozla tecavüze uğradığını iddia eden öğretmen Ö.A.G., şikayetçi olmuştu. Doktor Kiper’in, muayenesinde öğretmen hastasına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapse mahkûm olduğu dava, Yargıtay’dan geri döndü. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya müdahil olmasının zorunlu olduğunu fakat dosyada müdahillik dilekçesinin olmadığını belirterek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Eksiklikleri tamamlayan mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderdi.
Kadın hastalığı sebebiyle gittiği Doktor Yılmaz Cenk Kiper'in muayenehanesinde, 3. seansta hipnozla tecavüze uğradığını iddia eden öğretmen Ö.A.G., şikayetçi olmuştu.
Doktor Kiper verdiği ifadesinde, "Ortada somut bir kanıt yoktur. Mağdur vajinusmus hastası olup yıllardır her an bir başkasının tecavüzüne uğrayacağını sanan biridir. Mağdurun bu tecavüz olayını kurguladığını düşünüyorum" demişti.
10 YIL HAPİS ÇIKMIŞTI
Ö.A.G.'nin şikayeti sonrası Kiper hakkında "cinsel saldırı" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Jinekolog Cenk Kiper, 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra Mayıs 2014'te tahliye edilmişti.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada duruşma savcısı tecavüz olayı için yeterli delil elde edilememiş olması nedeniyle Kiper'in beraatını talep etse de mahkeme doktor Kiper'i 10 yıl hapse çarptırıp, iyi hal indirimi de uygulamamıştı.
YARGITAYA YENİDEN GİTTİ
Mahkeme'nin hakkında verdiği hapis kararına itiraz Eden Kiper'in talebi ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay geçtiğimiz aylarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olmasının zorunlu olduğunu fakat dosyada müdahillik dilekçesinin olmadığını ileri sürerek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olmasının ardından bir de bakanlık tarafından temyiz edildi. Dosya, Yargıtay'a yeniden gönderildi.
Dilek YAMAN
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