13 Haziran 2020, Cumartesi
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Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu

’da, eşi 'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan , polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki 'nda yakalanarak, gözaltına alındı. Annenin cesedini oyundan dönen çocukları buldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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KORKUNÇ OLAY! OYUNDAN DÖNEN ÇOCUKLAR BULDU

'da, (41), eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları bulurken, polis kaçan kocayı -Eskişehir Karayolu üzerindeki 'nda yakalayıp gözaltına aldı.

"ALTIN VE PARALARI OĞLUM VE KIZIMA TESLİM EDİN"

İlk ifadesinde, 'taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Osman Cenk Karataş, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin." ifadelerini kullandı.

"BIÇAĞI EVDE BIRAKTIM"

Cenk Karataş Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dedi.

TESLİM EDİLECEK

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş'ın Kütahya 'ndeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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