Kocaeli Gebze'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü bir sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı. Gebze Gaziler Mahallesi 1788. Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

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Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı.

Sokağın girişindeki bariyerlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" yazılı afiş asıldı.