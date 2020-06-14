14 Haziran 2020, Pazar
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Kocaeli Gebze'de bir sokak karantinaya alındı

'nin Gebze ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 1788. Sokak  vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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GEBZE'DE BİR SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

'nin Gebze ilçesinde, vakalarının görüldüğü bir sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı. 1788. Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

PANKARTLA DUYURDULAR

Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı.

Sokağın girişindeki bariyerlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" yazılı afiş asıldı.

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