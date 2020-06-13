Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?

Ekinoks tarihleri ne zaman? En uzun gün ne zamana denk geliyor? Yaz gün dönümü için geri sayım başladı. En uzun gün olarak bilinen yaz gün dönümü ile ilgili araştırmalar sürüyor. En kısa gece ve en uzun gündüzün yaşandığı zaman olan yaz gün dönümü, bazı kültürlerde çeşitli gösteriler, festivaller ve etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, yaz gün dönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak? İşte ekinoks tarihleri...

EN UZUN GÜNDÜZ YAZ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.