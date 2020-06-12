Son dakika: Antalya'da firari hükümlü 10 yıl sonra ahırda yakalandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde farklı suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı ahırda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elmalı Adliyesine sevk edilen A.A. cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Yörenler Mahallesi'ndeki bir evde yaşadığı tespit edilen A.A, düzenlenen operasyonla 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elmalı Adliyesine sevk edilen A.A. cezaevine gönderildi.
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