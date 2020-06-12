Doktor, sevgilisini takip edip vurdu! Sevgili şikayetçi olmadı
Aracında GPRS (konum bulucu) olan sevgilisinin nereye gittiğini takip eden ve aldatıldığını düşünüp genç kadını hastanede silahla vuran doktor hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Celal Tosunoğlu’nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Avcılar'da 7 Kasım 2019'da sevgilisi ve meslektaşı Aıda Khasıyeva'nın aracını GPRS (konum bulucu) ile takip eden doktor Celal Tosunoğlu aldatıldığını düşünerek genç kadını hastanede silahla yaralamıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
SINIR DIŞI EDİLMEMESİ İÇİN MÜŞTEKİYİ HİSSEDAR YAPMIŞ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Celal Tosunoğlu'nun özel bir tıp merkezinin sahibi olduğu ve müşteki Aıda Khasıyeva'nın ise 5 yıl önce pratisyen hekim olarak bu tıp merkezinde çalıştığı belirtildi. Azerbaycan uyruklu Aıda Khasıyeva ile sanık Tosunoğlu arasında duygusal bir ilişki yaşandığı ve bu beraberlikten şu an 4 yaşında bir çocuklarının olduğu da iddianamede anlatıldı. İddianamede müşteki Khasıyeva'nın sınır dışı edilmemesi için sanık Tosunoğlu'nun hastanenin yüzde 40 hissesini gayri resmi ilişki yaşadığı müştekiye devrettiği açıklandı. Tosunoğlu'nun kalp krizi geçirdiği için hastaneyi Aıda Khasıyeva'nın yönettiği, müştekinin bu süreçte başka biriyle aşk yaşadığı gerekçesiyle ikili arasında sık sık tartışma yaşandığı da iddianamede ifade edildi.
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