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Samsun'da dehşet! Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

'da Harun Y. (41), 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren 'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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BABASININ KATİLİNİ 15 YIL SONRA AYNI YERDE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Y.'nin babası İsmail Y., 2005 yılında arazi meselesinden çıkan kavgada tarafından öldürüldü.

Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği Gürtel'i, babasını öldürdüğü arazide tüfekle vurarak öldürdü. Harun Y. tüfeği yere atarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bürosu ekipleri sevk edildi. Selami Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Harun Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.




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