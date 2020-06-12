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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çetin A. ilk ifadesine ambulansı gezmek için çaldığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİ: GEZMEK İÇİN ÇALDIM

Olay, saat 01.30 sıralarında 'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, Çetin A. isimli bir kişi tarafından çalındı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ’NDEN AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİ: GEZMEK İÇİN ÇALDIM

POLİS DURDURMAK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane'ye yönelen , Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

POLİSE TESLİM OLDU

Şüphelinin durmaması üzerine ekipler havaya ateş açtı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan Çetin A. , teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GEZMEK İÇİN ÇALDIM

Çalınan ambulans ise bir polis memuru tarafından hastaneye geri getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Çetin A.'nın verdiği ilk ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği öğrenildi.

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