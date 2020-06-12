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Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem! 2020 son depremler...

Son dakika haberine göre; 'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre deprem olduğu açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!

SON DAKİKA HABERİ: 'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre deprem olduğu açıklandı.

Açıklanan verilere göre depremin şiddeti ve yerin kaç km altında gerçekleştiği de bildirildi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen depremin 3.9 büyüklüğünde yerin 8.17 km derinliğinde deprem olduğu aktarıldı.



2020 AFAD SON DEPREMLER...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 2020'de gerçekleşen son depremler şöyle;

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