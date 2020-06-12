İtirafçı istihbarat subayı anlattı: Aday numaraları özel yazılımla verildi

Son haftalarda gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'ya sızabilmek için gerçekleştirdiği sınav usulsüzlükleri deşifre ediliyor. 2013 yılındaki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Okulu'na giriş mülakatlarında özel şifreleme yöntemiyle teröristlerin Donanma'ya girmesini sağlayan mülakat komisyonunda görevli örgüt üyeleri tek tek tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2011-2012 yıllarında Deniz Harp Okulu Öğrenci alım işlemlerinde Aday tanıma komisyonunda görevli istihbarat subayı Y. K.'nın ifadesine başvuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren itirafçı istihbarat subayı Y.K., mülakat komisyonunda ne gibi usulsüzlükler yapıldığını tek tek sıraladı. Deniz Harp Okulu ve Komutanlığının mülakatları ile ilgili görevlendirildiğini örgüt abisinin kendisine örgüt evinde söylediğini aktaran Y.K ifadesinde şunları söyledi: "Bana, 'Mülakatlarda görevlisin sana söylenenleri aynen yerine getir. Bu vazife önemli okula alınacak insanların kim olacağı sizin ellerinizde' dedi.

ADAY NUMARALARI ÖZEL YAZILIMLI

Adaylara verilen numaralar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilgili birim veya komutanlığınca belirlenirdi. Bu numaraların neye göre nasıl verildiğini bilmiyorum. Ancak özel bir yazılımla FETÖ mensuplarına ayrı bir numaralandırma yapıldığını düşünmekteyim. Söz konusu bu numaralandırma kullanılarak ön sağlık - fiziki yeterlilik, mülakat ve son eleme yeri olan Askeri Hastanedeki detaylı muayenede bu kodlara göre personel alımı yapıldığını düşünmekteyim.

"MASADA SADECE ELENECEKLER OLURDU"

Dosyaya bakan kişinin önüne sadece elenmesini istedikleri adayların aday numaralarını koyuyorlardı. Aynı zamanda sözleşmeli er mülakatlarında da görevlendiriliyordum. Mülakatlarda es kaza cemaate yakın olmayıp giren adaylarla ilgili, disiplin puanlarını kırarak bu adayları okulu bırakmaya, ailelerini çağırarak çocuklarınızı gönül rızası ile alın yoksa biz atarsak çocuklarınız hiçbir kamu kurumunda çalışamaz diyerek tehdit ediyorlardı."

ORTADA OLANLAR 14'TÜ

Y.K., örgütün kendi örgüt üyelerine verdikleri avantajlı şifreleme yönteminde de örgütsel hiyerarşiyi gözettiklerine vurgu yaptı. Y.K., "Alınacak şahısların aday numaralarının örnek olarak 2'nci ve 5'nci numaralarının toplamı 10-11-12 olan adaylar bizim cemaat adaylarımızdı. Toplamı 13 olanlar askeri personelin birinci derece yakınları, yine toplamı 14 olanlarda orta da olanlar ancak cemaate ne yakın ne de uzak olanlardı. Çok zor durumdan kalınırsa toplamı 10-11-12 olan adaylar kontenjana yetişmezse toplamı 13-14 olanlar da alınabiliyordu. Askeri personellerinin birinci derecede yakınlarını almamamız yönünde bazen talimat verildiği oluyordu" dedi. (Sema Alim Dalgıç/ Sabah)