Adli kontrolle serbest kalan mafya babasının ıslak imzası taklit edilmiş
Tanınmış mafya babası İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunu Orhun Hacısüleymanoğlu, tutuklu yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süleymanoğlu’nun denetim formunu imzalamak için güvenlik kameralarında karakola gitmediği görüldüğü halde formda ıslak imzası bulunduğu tespit edildi. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; karakol polisi ve Orhun Hacısüleymanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Sarıyer ve Beşiktaş'ta Boğaza nazır restoran çalıştıran 4 işletmeci, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, tanınmış mafya olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden eski kabadayı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunlarından başını Orhun Hacısüleymanoğlu'nun çektiği çete üyeleri tarafından haraç, darp, yaralama ve yağma suçlarına maruz kaldığını ileri sürmüştü.
YAKALANIP TUTUKLANDI
Yapılan operasyon sonrası Suç örgütü kurmak ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ali Süleymanoğlu ve Orhun Hacısüleymanoğlu ile 11 adamı tutuklanmıştı. Başını Orhun Hacısüleymanoğlu'nun çektiği organize suç örgütünün 29 şüphelisi hakkında 12 ayrı suçtan iddianame düzenlenmişti. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde çete lideri Orhun Hacısüleymanoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
KAMERA KAYITLARINDA TESPİT EDEMEDİ
Orhun Hacısüleymanoğlu, bu kapsamında Sarıyer'de bulunan bir karakola giderek imza atması gerekiyordu. İddiaya göre Orhun Hacısüleymanoğlu, geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle karakola giderek denetimli serbestlik formunu imzalamadı. Karakolda görevli polis memuru, denetimli serbestlik yazışmalarını yaparken, serbestliği ihlal eden Orhun Hacısüleymanoğlu'yla ilgili formun ıslak imzalı olduğunu fark etti. Konuyla ilgili amirine bilgi veren polis memuru, aldığı talimatla karakolun güvenlik görüntülerini geriye doğru izledi. Fakat Orhun Hacısüleymanoğlu'nu kamera kayıtlarında tespit edemedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumla ilgili karakol komiser yardımcısı ve görüntüleri izleyen polis memurları hakkında tutanak tutuldu. Durumla ilgili Orhun Hacısüleymanoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Hacısüleymanoğlu, 'Denetimli serbestlik cezam olduğu için belirlenen gün ve saatlerde karakola gidip imza atarım. Olay günü hastalanmıştım. İmza atmam gereken bir gündü fakat gidip imza atamadı. Ben de ertesi gün hastaneye başvurarak rapor aldım. Raporla birlikte gidip karakolda durumumu anlattım ve üst kata çıkıp formu imzaladım kimseye rüşvet teklif etmedim' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından görevli polis memuru ve Orhun Hacısüleymanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)
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