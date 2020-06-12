12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adli kontrolle serbest kalan mafya babasının ıslak imzası taklit edilmiş

Adli kontrolle serbest kalan mafya babasının ıslak imzası taklit edilmiş

Tanınmış mafya babası ’nun torunu , tutuklu yargılandığı davada şartıyla serbest bırakıldı. Süleymanoğlu’nun denetim formunu imzalamak için güvenlik kameralarında karakola gitmediği görüldüğü halde formda bulunduğu tespit edildi. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; karakol polisi ve Orhun Hacısüleymanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
ISLAK İMZA ŞOKU! KAYITLARDA ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer ve 'ta Boğaza nazır restoran çalıştıran 4 işletmeci, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, tanınmış mafya olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden eski kabadayı 'nun torunlarından başını 'nun çektiği çete üyeleri tarafından haraç, darp, yaralama ve yağma suçlarına maruz kaldığını ileri sürmüştü.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonrası Suç örgütü kurmak ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ali Süleymanoğlu ve Orhun Hacısüleymanoğlu ile 11 adamı tutuklanmıştı. Başını Orhun Hacısüleymanoğlu'nun çektiği organize suç örgütünün 29 şüphelisi hakkında 12 ayrı suçtan iddianame düzenlenmişti. geçtiğimiz günlerde çete lideri Orhun Hacısüleymanoğlu'nun şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

KAMERA KAYITLARINDA TESPİT EDEMEDİ

Orhun Hacısüleymanoğlu, bu kapsamında Sarıyer'de bulunan bir karakola giderek imza atması gerekiyordu. İddiaya göre Orhun Hacısüleymanoğlu, geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle karakola giderek denetimli serbestlik formunu imzalamadı. Karakolda görevli polis memuru, denetimli serbestlik yazışmalarını yaparken, serbestliği ihlal eden Orhun Hacısüleymanoğlu'yla ilgili formun ıslak imzalı olduğunu fark etti. Konuyla ilgili amirine bilgi veren polis memuru, aldığı talimatla karakolun güvenlik görüntülerini geriye doğru izledi. Fakat Orhun Hacısüleymanoğlu'nu kamera kayıtlarında tespit edemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumla ilgili karakol komiser yardımcısı ve görüntüleri izleyen polis memurları hakkında tutanak tutuldu. Durumla ilgili Orhun Hacısüleymanoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Hacısüleymanoğlu, 'Denetimli serbestlik cezam olduğu için belirlenen gün ve saatlerde karakola gidip imza atarım. Olay günü hastalanmıştım. İmza atmam gereken bir gündü fakat gidip imza atamadı. Ben de ertesi gün hastaneye başvurarak rapor aldım. Raporla birlikte gidip karakolda durumumu anlattım ve üst kata çıkıp formu imzaladım kimseye rüşvet teklif etmedim' ifadelerini kullandı. Savcılık tarafından görevli polis memuru ve Orhun Hacısüleymanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA