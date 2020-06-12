İstanbul'da 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan 11 araca da el konuldu.
Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, Çatalca'da seyir halindeki bir kamyona operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kamyon kasasındaki fiber tanklar içerisinde, 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan kamyona da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
YIL BAŞINDAN BU YANA 464 BİN 810 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen 39 operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 59 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılıkta kullanılan 11 araca da el konuldu.
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