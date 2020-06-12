Vakaların arttığı Batman Valisi Hulusi Şahin: Bazı vatandaşlarımız yeni normale alışamadılar
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakalarının arttığını söyledi. Vali Şahin "Yeni normale bazı Batmanlılar alışamadı. Salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi tavır içinde olan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs vakalarıyla son günlerde gündeme gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki artışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Maskesiz dolaşımın yasak olduğu Batman'da koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte vakalarda artış yaşandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artışa yol açtığını söyledi.
Batmanlıların her şeyin normale döndüğüne dair bir tavır içinde olduğunu anlatan Vali Şahin, "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor" dedi.
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