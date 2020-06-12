12 Haziran 2020, Cuma
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Vakaların arttığı Batman Valisi Hulusi Şahin: Bazı vatandaşlarımız yeni normale alışamadılar

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte vakalarının arttığını söyledi. "Yeni normale bazı Batmanlılar alışamadı. Salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi tavır içinde olan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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vakalarıyla son günlerde gündeme gelen 'ndeki artışa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Maskesiz dolaşımın yasak olduğu 'da koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte vakalarda artış yaşandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle sayılarında artışa yol açtığını söyledi.

Batmanlıların her şeyin normale döndüğüne dair bir tavır içinde olduğunu anlatan , "Yeni normale Batmanlılar alışamadılar. Sanki salgın bitmiş, her şey normale girmiş gibi bir tavır içinde olan vatandaşlarımız var. Park ve bahçeler açıldı doğru ama parkların açılması, bu kısıtlamanın kaldırıldığı anlama gelmiyor" dedi.

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