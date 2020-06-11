11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yassıada yargılamaları yok hükmünde sayılacak

Yassıada yargılamaları yok hükmünde sayılacak

ve ’li vekillerin imzasına taşıyan 3 maddelik kanun teklifiyle cuntanın hukuki dayanağını oluşturan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Mağdurlar, hazineye dava da açabilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
YASSIADA YARGILAMALARI YOK HÜKMÜNDE SAYILACAK

Teklifle, millete ait olan yargı yetkisini gasbeden ve temel hukuk kuralları ile 1960 yılında yürürlükte olan 'ya açıkça aykırı şekilde başta Başbakan , Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yaşam hakkı olmak üzere, birçok kişinin temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran yargılamaları yürüten 'nın kullandığı yetkilerin, pozitif hukuktaki dayanağı yürürlükten kaldırılacak.
Böylece hukuk sistemi, hukuk devleti ilkesi ile kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." prensibine açıkça aykırılık oluşturan hukuk kuralından arındırılacak. Ayrıca bu kanunun, en temel insan haklarından olan mülkiyet hakkını, evrensel hukuk prensiplerinden biri olan masumiyet karinesine aykırı şekilde ayaklar altına alan hükmü ilga edilecek.



ARŞİVLERDEN SİLİNECEK
Teklife ihdas edilecek geçici maddeyle, varlığı hukuki dayanaktan mahrum olacak Yüksek Adalet Divanı'nın, hükümsüz hale gelen bütün kararlarının adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarından silinmesi, başvuru aranmaksızın 'nca resen yerine getirilecek. Yüksek Adalet Divanı tarafından yürütülen yargılamalar sonucunda hakkında karar verilenlerin, bunlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini istemiyle, hakkında karar verilenler veya mirasçıları tarafından, kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 2 ay içinde Danıştay'a başvurularak Hazine aleyhine dava açılabilecek.

Sabah

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA