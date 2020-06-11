Ekipler harekete geçti! Cennet koylarda kaçağa taviz yok...
Muğla’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında ara verilen kaçak yapıların yıkım işlemlerine tekrar başlandı. 1584 kaçak yapıdan öncelikle 325’inin yıkımının yapılacağı belirtildi.
Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından yıkım işlemlerine tekrar başladı. Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi önemli turizm merkezlerinde ocak ayından bu yana 500'den fazla kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştiren Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından yıkım işlemlerine yeniden başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen yıl ağustos ayında başlattığı kaçak yapılarla mücadele doğrultusunda önemli yol kat eden ve Muğla'nın 13 ilçesinde 500'ün üzerinde imara aykırı yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler normalleşme süreci ile birlikte yıkım kararlarını hayata geçirmeye başladı.
Ekipler, ilk olarak Ortaca ilçesinde imara aykırı olarak yapılan 34 yapının yıkımına başladı. Bakanlığın talimatı doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu ilçenin Gökbel Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalı manzaralı Hayıtlıöz mevkisinde yıkım çalışmalarına devam ediyor.
Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak. Yapı kayıt belgesi iptal edilen bin 584 yapının uydu fotoğrafları tek tek inceleniyor ve ekipler yerinde tespitler yapıyorlar. İmara aykırı yapıldığı tespit edilen bu yapılardan öncelikle 325 kaçak yapı için yıkım kararı alındığı ve yıkımına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
EN FAZLA KAÇAK YAPI BODRUM'DA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından uydu fotoğrafları ve yerinde tespit edilen kaçak yapılar arasında en fazla kaçak yapının 136 ile Bodrum'da olduğu belirlendi. Bodrum'u 103 kaçak yapıyla Datça, 53 yapıyla Marmaris takip ediyor. Bodrum'da yıkım kararı alınan 136 yapıdan 121'inin yıkımının tamamlandığı öğrenildi. Öte yandan Antalya Kaş'ta da kaçak olduğu belirlenen kaçak yapıların yıkımı sürüyor.
Sabah
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