11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Oturma eylemini başlatan ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, "30 Ağustos 2019'da kardeşim HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 3 Eylül 2019'da da biz bu eylemi başlattık. 283 gündür biz buradayız. Hiç bir şekilde vazgeçmedik, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
DİYARBAKIR ANNELERİ 283'ÜNCÜ GÜNÜNDE!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 283'üncü gününe girdi.

Oturma eylemini başlatan ailelerden Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşine kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

"30 Ağustos 2019'da kardeşim HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 3 Eylül 2019'da da biz bu eylemi başlattık. 283 gündür biz buradayız. Hiç bir şekilde vazgeçmedik, bekliyoruz." ifadelerini kullanan Bozdağ, kardeşine de güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Zekiye Bozdağ, "Kardeşim ne olur gel, teslim ol. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Pişmansın biliyorum. Gelmek için fırsat arıyorsun. Bütün ailelerin çocuklarının gelmesini istiyorum. İnşallah buradaki bütün ailelerin çocuğu dağda kalmayacak. Hepsi beraber gelir teslim olur." dedi.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için 'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu da 6 yıldır kızından haber alamadığını belirtti.

Çocuğuna kavuşan 13 ailenin yaşadığı duyguyu tatmak istediğini dile getiren Mutlu, kızının 'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildiğini ve buradan terör örgütüne teslim edildiğini aktardı.

Türkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar HDP'nin aracılığıyla şu anda dağda. Benim çocuğum 6 yıldır orada. Hayatımızı, umudumuzu, hayalimizi elimizden aldılar. Bizi burada, çocukları da dağda mahkum ediyorlar. Evladımı istiyorum. Kızımı ne HDP'ye, ne PKK'ya bırakmayacağım."

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA