11 Haziran 2020, Perşembe
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Muğla'da deniz patlıcanı avına para cezası

'nın ilçesinde, avlanması yasak olmasına rağmen 10 kilogram deniz patlıcanıyla yakalanan kişiye, 5 bin lira para cezası uygulandı. Canlı oldukları anlaşılan deniz patlıcanları ise, denize döküldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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DENİZ PATLICANI AVINA CEZA!

Yalıkavak Mahallesi'nde polis, 1 kişinin yasak olmasına rağmen deniz patlıcanı avladığını gördü. Polis, hemen duruma müdahale etti. 10 kilogram deniz patlıcanı ile yakalanan adı açıklanmayan kişiye, 5 bin lira para cezası kesildi.

El konulan deniz patlıcanları ise İlçe ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Canlı oldukları anlaşılan deniz patlıcanları, denize döküldü.

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