11 Haziran 2020, Perşembe
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Dolandırdıkları kadının parasını bankadan çekerken suçüstü yakalandılar

'te polis ekipleri, bir kadını dolandırarak hesaplarına yatırılmasını sağladıkları parayı bankadan çekmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir bankada şüpheli işlem olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, iki şüphelinin 'da ikamet eden bir kadını "FETÖ soruşturmasına isminin karıştığını" yalanıyla kandırarak bir banka hesabına 45 bin lira yatırmasını sağladıklarını belirledi. Ekipler, parayı bankada çekmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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