11 Haziran 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar 3 ila 7 azalıyor | 11 Haziran 2020 hava durumu

2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, , Batı , Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç), ’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, , Adana, , K. Maraş, ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ve sıcaklıkların 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Haziran 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 11.06.2020
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METEOROLOJİ UYARDI! SICAKLIKLAR AZALIYOR...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, , Batı , Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt hariç), 'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, , Adana, , K. Maraş, ve çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, , , , , ve çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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