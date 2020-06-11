Meteoroloji'den 4 il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, 12-18 Haziran için açıklama yaptı.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerinden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.
HAFTALIK HAVA DURUMUN (12 - 18 HAZİRAN 2020)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ
Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
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