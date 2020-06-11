11 Haziran 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Genel Müdürlüğü, sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu. , , ve 'de yaşayan vatandaşları uyaran Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, 12-18 Haziran için açıklama yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN UYARI

8. Bölge Müdürlüğü; , , ve 'de gece saatlerinden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu beklendiğini açıkladı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.

HAFTALIK HAVA DURUMUN (12 - 18 HAZİRAN 2020)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ

Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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