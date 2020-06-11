11 Haziran 2020, Perşembe
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Laf atma tartışmasında kan çıktı: Kırık bira şişesiyle boğazı kesildi

'un Şişli ilçesine bağlı Maçka Parkı'nda iddiasıyla yaşanan tartışmada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kırık bira şişesiyle Süleyman Dönmez'in boğazını kesti. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
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LAF ATMA TARTIŞMASINDA KAN ÇIKTI: KIRIK BİRA ŞİŞESİYLE BOĞAZI KESİLDİ

Olay, Maçka Demokrasi Parkı Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle yüzünden tartışmaya başladı.

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