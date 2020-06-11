11 Haziran 2020, Perşembe
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İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen "asker uğurlama" yapıp halay çektiler

’de İçişleri Bakanlığının uyarıları sonrası yasak olmasına rağmen toplanan gruplar, ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Motosikletlerle patinaj çeken magandalar o anları paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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Celp döneminin gelmesiyle birlikte artan eğlencelerin sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğini bir kez uyarmış ve bu konuda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara ise işlem yapılmasını istemişti. Uyarıların ardından dün gece 'da yine istenmeye görüntüler kaydedildi.

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