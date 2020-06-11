11 Haziran 2020, Perşembe
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İstanbul için flaş yağış uyarısı! Bu saatlerde başlayacak!

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), ’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde il genelinde aralıklarla gök gürültülü geçişleri beklendiği uyarısında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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İSTANBUL İÇİN FLAŞ YAĞIŞ UYARISI!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İstanbul için flaş yağış uyarısı! Bu saatlerde başlayacak! | VİDEO İSTANBUL İÇİN FLAŞ YAĞIŞ UYARISI! BU SAATLERDE BAŞLAYACAK! | VİDEO

Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, tahmin ediliyor.

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