11 Haziran 2020, Perşembe
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Engerek yılanının doğa fotoğrafçısına saldırısı kameraya yansıdı

'da sınırlarındaki köyde tarihi eser olduğu düşünülen alanı görüntüleyen doğa fotoğrafçısına engerek yılanının saldırısı kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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KENDİSİNE SALDIRAN YILANI KAYIT ALTINA ALDI

Doğa fotoğrafçısı 29 yaşındaki Serkan Öztamur, sınırlarındaki bir köyde tarihi eser olduğu düşünülen alanı görüntülediği sırada kaya mezarının üzerinde gördü.

Engerek yılanının doğa fotoğrafçısına saldırısı kameraya yansıdı | VİDEO ENGEREK YILANININ DOĞA FOTOĞRAFÇISINA SALDIRISI KAMERAYA YANSIDI | VİDEO

Görüntüsünü çekmeye çalıştığı bir metre uzunluğundaki yılan Öztamur'a doğru hareket etti. Saldırı anında geri kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu.

Öztamur, yılanın kendisine saldırma anını da kamerayla kaydetti.

"ZEHİRLİ BİR YILAN OLDUĞUNU DA BİLMİYORDUM"

Serkan Öztamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaya mezarlarını görüntülemeye başladığı sırada bir yılan gördüğünü ve görüntüsünü almak için kamerasını yaklaştırmasıyla yılanın bir anda üzerine atladığını söyledi.

Yılanın bir süre sonra gözden kaybolduğunu anlatan Öztamur, "Sonrasında internetten yaptığı araştırmada bana saldıran yılanın çok tehlikeli ve zehirli bir tür olan engerek yılanı olduğunu gördüm. Zehirli bir yılan olduğunu da bilmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış ayrıca boynuzlu engerek yılanını da sanırım ilk kez görüntüleyen ben oldum. Kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

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