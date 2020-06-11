11 Haziran 2020, Perşembe
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Gaziantep'te 'sahte döviz' operasyonu: 10 gözaltı

'te, piyasaya sahte sürmeye hazırlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 56 bin 800 sahte dolar ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte sürüleceği bilgisine ulaştı.

OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, piyasaya sahte döviz sürmeye çalışanların toplandığı Girne Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

56 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda evde bulunan 10 kişi, gözaltına alınırken, yapılan aramada sahte 56 bin 800 dolar ele geçirildi. Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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