Diyarbakır'da 2. dalga endişesi sürüyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır’da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Son 10 günde vaka sayıları tavan yaparken 350 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 550 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 2 milyon 451 bin 700 test yapılırken, 173 bin 36 vaka tespit edildi. Bu vakaların 146 bin 839'u iyileşti. 4 bin 746 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 631 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da 'evde kal' çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.
VAKA SAYILARI 10 GÜNDE TAVAN YAPTI
Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanmaya başladı. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 10 gün içinde 350 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 550 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca önceki günden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın başlaması ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Artan vaka nedeni ile vatandaşlar paniğe kapıldı.
HASTANE İÇİ VE ÇEVRESİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Öte yandan korona virüs hastalarının tedavi edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs şüphesi ile hastaneye başvuruların yoğunlaştığı görüldü. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri bölgede dezenfektan çalışması başlattı. Hastane çevresi ve içerisinde dezenfektan işlemleri yapılırken, hastaneye vaka taşıyan ambulansların da hastaları bıraktıktan sonra titizlikle dezenfektan edildiği görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azalmaya başladığını ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi.
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