11 Haziran 2020, Perşembe
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Bursa’da savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı

’da, görevlilerden habersiz mezarlıkta kazılan ve tahtasında doğum ve ölüm tarihleri ile 'Efe Aydın' adı bulunan mezar, boş çıktı. Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı'ndaki görevliler, '' isminde yeni bir mezarı olduğunu fark etti. Hemen kayıtlar incelendi. Yapılan incelemede bu isimde bir kayıt olmadığı görüldü. Polise bilgi verildi.

Bursa’da savcılık talimatıyla açılan bebek mezarı, boş çıktı BURSA’DA SAVCILIK TALİMATIYLA AÇILAN BEBEK MEZARI, BOŞ ÇIKTI

TÜM HASTANELERİN KAYITLARINDA EFE YALÇIN ADINI ARADI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tahtasında doğum tarihi 16.03.2020, ölüm tarihi de 29.05.2020 olarak bildirilen adını mercek altına aldı. Polis, kentteki tüm hastanelerin kayıtlarında Efe Yalçın adını aradı.

MEZAR BOŞ ÇIKTI

Herhangi bir sonuç elde edilmeyince de Cumhuriyet savcılığı bilgilendirildi. Mezarlığa gelen savcı, bebek mezarının açılmasına karar verdi. Kazılan mezarın boş olduğu ortaya çıktı. Mezarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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