OHAL Komisyonu tespit etti! FETÖ'nün şeytani hilesi deşifre oldu
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, şifreli haberleşme ağı ByLock'u kendilerine tahsis edilen kurumsal ve şirket hatları üzerinden kullandığını, bu yöntemle kullanıcıların gizlenmeye çalışıldığını ortaya çıkardı. OHAL Komisyonu, kurumsal hat üzerinden ByLock kullandığı belirlenen eski emniyet amirinin mesleğe iade başvurusunu reddetti.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan Komisyon, yaptığı incelemelerle FETÖ'nün gizli yöntemlerini de çözümlüyor.
Bazı FETÖ mensuplarının ByLock'u kendilerine tahsis edilen kurumsal ve şirket hatları üzerinden kullandığını belirleyen Komisyon, bu hatlar üzerinden programı kullanan örgüt üyelerine ulaştı. Bu yöntemle örgütün, kullanıcıları gizlemeye çalıştığı saptandı.
KURUMSAL HATTAN BYLOCK KULLANAN ESKİ EMNİYET AMİRİNİN BAŞVURUSU
Komisyonun kurumsal hat üzerinden ByLock kullandığını tespit ettiği başvurucular arasında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma ve yakalama kararı bulunan emniyet amiri de yer aldı.
Avukatı aracılığıyla Komisyona başvurarak mesleğe iadesini isteyen firari eski emniyet amirinin görevi için kendisine tahsis edilen kurumsal hat üzerinden ByLock'u kullandığını belirleyen Komisyon, başvurucunun aynı hatla FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Önder Aytaç ile de iletişim kurduğunu ortaya çıkardı.
Başvurucunun çocuklarının, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının sanıklarından örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in sahibi olduğu, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı nedeniyle kapatılan Özel Anafartalar İlkokulunda eğitim gördüğü de belirlendi.
Komisyon, bir tanığın ABD'deki bir işletmede çalıştığını belirttiği firari eski emniyet amirinin, FETÖ ile irtibatı ve iltisakının bulunması nedeniyle mesleğe iade başvurusunu kabul etmedi.
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