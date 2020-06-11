11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da panik! Otomobil alev topuna döndü! Yokuş aşağı hareket etti

Antalya'da panik! Otomobil alev topuna döndü! Yokuş aşağı hareket etti

'da seyir halindeyken yanmaya başlayınca sürücüsünün indiği , alev topuna dönüp, yokuş aşağı gitti. Otomobil, kaldırıma çarparak durdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
YANAN OTOMOBİL YOKUŞ AŞAĞI HAREKET EDİNCE...

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesindeki askerlik şubesi önünde meydana geldi. Ali İhsan Güneş (65) seyir halinde olduğu otomobilinden duman çıktığını fark etti. Güneş, yol kenarına park ettiği araçtan indi.

Antalya'da panik! Otomobil alev topuna döndü! Yokuş aşağı hareket etti | Video ANTALYA'DA PANİK! OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ! YOKUŞ AŞAĞI HAREKET ETTİ | VİDEO

Ancak ön lastikler aniden alev aldı. Freni boşalan , karşı şeride geçip, yokuş aşağı hareket etti. Yol kenarına park edilen araçları, sahipleri kurtarmak için çaba sarf etti. Yanan otomobil kaldırıma çarparak durdu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yalçın Sayar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sayar, sürücünün son anda araçtan indiğini, otomobilin ön lastiğini alev alması üzerine freninin boşaldığını ve aracın kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA