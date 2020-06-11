11 Haziran 2020, Perşembe
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Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

’nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü , itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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FECİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI!

(47) idaresindeki 52 PB 929 plakalı minibüs, konutları girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Araçta sıkışan sürücü Yiğit, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Sebahattin Arslan (34), Turgay Bozkurt (38) ve Arslan Yiğit (38) ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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